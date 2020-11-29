السيسي يستعرض مستجدات القضية الفلسطينية مع ملك الأردن

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجارى والتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التوافق بشأن مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار. 
 
كما شهد اللقاء كذلك استعراض مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشان كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات.

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