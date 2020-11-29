ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على تلك المشروعات، لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية المحلية في دعم التنمية الاقتصادية فى المحليات بصفة عامة والقرى بشكل خاص،وذلك من خلال منح قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية، والتي تسهم فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.

جاء ذلك خلال مناقشته "لتقرير إدارة تنمية القرية" بشأن الندوة التثقيفية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية بديوان عام المحافظة شرق النيل، والتي حضرها: أحمد إلهامي المدير التنفيذى لصندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، المهندس بدر شاكر مدير إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة، أحمد السعيد مسؤول الدراسات ورامى حبيب مسئول الائتمان، خالدعثمان، الحاسب الآلي، محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام، وبمشاركة 40 رئيس وحدة محلية ومجلس قروي.

وتناولت الندوة "التي أقيمت تحت رعاية محافظ بني سويف" التعريف بآليات تحسين وتطوير الأداء في إدارات تنمية القرية، خاصة فيما يتعلق بكيفية الحصول على قروض وتمويل لإقامة مشروعات صغيرة وبيان الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من قروض الصندوق والإجراءات اللاحقة من المتابعة وغيرها، خاصة بعد رفع سقف الإقراض من الصندوق إلى 50 ألف جنيه، بهدف توفير التمويل لإقامة المشروعات الصغيرة وتحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة بالريف، فيما اختتمت الندوة بفتح باب الحوار والمناقشة حول سبل التيسير والتحصيل وتقديم الدعم الفنى للقائمين على العمل بإدارات بناء وتنمية القرية في الوحدات المحلية.

حيث أوضح مدير صندوق التنمية المحلية أن الصندوق يسعى لتعزيز مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، مؤكدًا على أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى مع الحكومة فى النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة على كافة المستويات، وذلك ضمن خطة الدولة والوزارة لتطوير القرية المصرية وخلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)
ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف (صور)

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