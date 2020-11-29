نائب بالشيوخ يكشف عن عقوبة المتنمرين على شيكابالا (فيديو)

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قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة التنمر التي طرأت على المجتمع مؤخرًا من أنواع كشف المستور



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنمر له صورتين إحداهما لفظي والآخر بالاعتداء البدني.



وأردف: أن القانون وضع تعريفًا واضحًأ للتنمر وعقوبة رادعة لمن يقوم بهذا الفعل، مشيرا إلى أن العقوبة ترتفع في حالة كون المتنمرين أكثر من اثنين.



ولفت إلى أن العقوبة المتوقعة على المتنمرين من شيكابالا الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.

