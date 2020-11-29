"الملبن اللي في حياتنا".. الجمهور يعلق على أحدث إطلالات رانيا يوسف

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شاركت الفنانة رانيا يوسف صورة من أحدث جلسات تصوير لها بفستان أسود وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهرت "يوسف" بفستان أسود متألق يبرز ملامح جسدها وأعجب الجمهور بالصورة حيث عبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الملبن اللي في حياتنا"و"الله على الحاجات الرانيا يوسف ديه بقا".



يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركها فيمسلسل "مملكة إبليس"، مع غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصى.