تبدأ غدا وتنتهي الأربعاء.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار المتوقعة

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مع دخول فصل الشتاء، ومع موجة التقلبات الجوية التى شهدتها بعض المحافظات، خلال الايام القليلة الماضية، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، للاستعداد لموجات التقلبات الجوية المتوقعة، كما شدد مدبولى على ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، لاتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة، لمواجة موجة الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، بدءا من غد الإثنين، وحتى يوم الأربعاء المقبل، سقوط أمطار، على بعض المحافظات.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الأيام الثلاث المقبلة، بدءا من غد الإثنين، وحتى يوم الأربعاء، إلى جانب أماكن سقوط الأمطار المتوقعة:



يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2020:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مطروح، والسلوم.



يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد، والعريش، ورفح.



الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ، والبحيرة.



يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من مطروح، والسلوم، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد، والعريش، ورفح.



الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ، والبحيرة.



وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.



وكانت البلاد قد شهدت حالة من الطقس السيئ، وموجة من التقلبات الجوية، نتج عنه سقوط الأمطار فى عدد من المحافظات، التى اضطرت إلى تعليق الدراسة، لحين انتهاء تلك الموجة السيئة من الطقس، فى حين تسببت نفس الموجة فى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، فى المحافظات التى شهدت سقوط الأمطار.



وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المعنية، ومختلف المحافظات، برفع درجة الاستعداد، لمواجهة تداعيات وآثار الطقس السيئ وسقوط الأمطار، من خلال التأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، واستمرار تشغيل جميع غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع التوجيه بإرسال تقارير تفصيلية خاصة بحالة الجو إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لتجهيز نفسها للتعامل الفورى فى المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، خصوصا فى أيام ذروة هذه الموجة، إلى جانب رفع درجة الاستعدادت بالمطارات المصرية لمواجهة حالة الطقس التى تمر بها البلاد خلال الفترة القادمة.



واستعدت المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمواجهة التقلبات الجوية، فرفعت كفاءة منظومة صرف الأمطار، من خلال التطهير الدورى والمستمر لبالوعات صرف الأمطار القائمة، وإضافة بالوعات بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة لتتماشى مع حجم المياه المتجمعة، والتطهير الدورى والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى، ومراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحى للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحى، وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية.



كما تم الانتهاء من أعمال صيانة المعدات والأجهزة، وتطهير شبكات الصرف، وشنايش الأمطار، ومخرات السيول، ومراجعة أعمال المرافق بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها.