عميد سابق بجامعة الأزهر: هذه سمات المؤهل للفتوى.. والدين ليس مبنيا على العواطف (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الازهر الشريف، إن الفقيه له خصائص تتمثل في أنه لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للناس في حرمات الله، ولا يأمن الناس من مكر الله.

وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الفقيه هو ميزان مع الشرع مثل الشعرة، يقول عن الحرام البين القاطع حرام والعكس.

وتابع عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الازهر الشريف، أن الإمام سفيان الثوري يقول: " إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، وأما التشديد فيحسنه كل أحد"، منوهًا بان الأحكام الشرعية مبنية على أصول وعلى علم، وليس الدين مبنيًا على عواطف الناس، فعند الحديث في الشرع يجب أن يكون الحديث بناءً على دليل من الكتاب والسنة والقياس والمصلحة، وعدم التلاعب للسير مع اتجاه الجمهور واتباع أهوائهم.

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرق بين النص الشرعي والحكم الفقهي أو الفتوى.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن كلمة الشرع معناها الكتاب والسنة وهما لا يحكم بهما، لكن يحكم بالفهم من الآية وهذا هو الحكم الفقهي، وليس تطبيق الآية.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "كل التراث الإسلامي عندنا حكم فقهي، وإنما النص الشرعي هو المادة الخام وهى الآية القرآنية، ولابد أن يوضح من يفتي للناس أن ما يقوله حكم فقهى وليس حكم شرعي".

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

لابورتا يقدم صفقة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ لاعبيه قبل السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

سر خطير في وفاة مارادونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

03:00 م

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

01:34 م

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

01:59 م

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!