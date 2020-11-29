تبدأ في 3 يناير.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمميز بحدائق أكتوبر

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يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، يوم الأحد 3 يناير المقبل، تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة الـ168 فدانا، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، القرعة الخامسة، بجوار ابنى بيتك 7.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس الموافق 18 مارس المقبل.



وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المميز، والإسكان الاجتماعى، في مدينة حدائق أكتوبر:



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد 3 يناير 2021 المقبل، وحتى يوم الخميس 18 مارس 2021 المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة الـ168 فدانا، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، القرعة الخامسة، بجوار ابنى بيتك 7.



تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة الـ168 فدانا:



- تسليم القطع من 1 إلى 30، يوم الأحد 3 يناير 2021.



- تسليم القطع من 31 إلى 60، يوم الإثنين 4 يناير 2021.



- تسليم القطع من 61 إلى 90، يوم الثلاثاء 5 يناير 2021.



- تسليم القطع من 91 إلى 120، يوم الأربعاء 6 يناير 2021.



- تسليم القطع من 121 إلى 150، يوم الأحد 10 يناير 2021.



- تسليم القطع من 151 إلى 180، يوم الإثنين 11 يناير 2021.



- تسليم القطع من 181 إلى 210، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021.



- تسليم القطع من 211 إلى 240، يوم الأربعاء 13 يناير 2021.



- تسليم القطع من 241 إلى 270، يوم الخميس 14 يناير 2021.



- تسليم القطع من 271 إلى 300، يوم الأحد 17 يناير 2021.



- تسليم القطع من 301 إلى 330، يوم الإثنين 18 يناير 2021.



- تسليم القطع من 331 إلى 360، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021.



- تسليم القطع من 361 إلى 390، يوم الأربعاء 20 يناير 2021.



- تسليم القطع من 391 إلى 420، يوم الخميس 21 يناير 2021.



- تسليم القطع من 421 إلى 450، يوم الأحد 24 يناير 2021.



- تسليم القطع من 451 إلى 480، يوم الإثنين 25 يناير 2021.



- تسليم القطع من 481 إلى 510، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021.



- تسليم القطع من 511 إلى 540، يوم الأربعاء 27 يناير 2021.



- تسليم القطع من 541 إلى 570، يوم الأحد 31 يناير 2021.



- تسليم القطع من 571 إلى 600، يوم الإثنين 1 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 601 إلى 630، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 631 إلى 660، يوم الأربعاء 3 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 661 إلى 690، يوم الخميس 4 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 691 إلى 720، يوم الأحد 7 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 721 إلى 750، يوم الإثنين 8 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 751 إلى 780، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 781 إلى 810، يوم الأربعاء 10 فبرايسر 2021.



- تسليم القطع من 811 إلى 840، يوم الخميس 11 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 841 إلى 870، يوم الأحد 14 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 871 إلى 879، يوم الإثنين 15 فبراير 2021.



- تم تخصيص الأيام من الثلاثاء 16 فبراير، وحتى الخميس 18 فبراير 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.





تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، القرعة الخامسة، بجوار ابني بيتك 7:



- تسليم القطع من 587 إلى 616، يوم الأحد 21 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 617 إلى 646، يوم الإثنين 22 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 647 إلى 676، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 677 إلى 706، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 707 إلى 736، يوم الخميس 25 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 737 إلى 766، يوم الأحد 28 فبراير 2021.



- تسليم القطع من 767 إلى 796، يوم الإثنين 1 مارس 2021.



- تسليم القطع من 797 إلى 826، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021.



- تسليم القطع من 827 إلى 856، يوم الأربعاء 3 مارس 2021.



- تسليم القطع من 857 إلى 886، يوم الخميس 4 مارس 2021.



- تسليم القطع من 887 إلى 916، يوم الأحد 7 مارس 2021.



- تسليم القطع من 917 إلى 946، يوم الإثنين 8 مارس 2021.



- تسليم القطع من 947 إلى 976، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.



- تسليم القطع من 977 إلى 1001، يوم الأربعاء 10 مارس 2021.



- تم تخصيص يومي الخميس 11 مارس، والأحد 14 مارس 2021، لمن تخلف عن الاستلام بقطع أراضى الإسكان الاجتماعي.



- تم تخصيص الأيام من الإثنين 15 مارس، وحتى الخميس 18 مارس 2021، لمن تخلف عن الاستلام بقطع أراضي الإسكان المميز، والإسكان الاجتماعي.