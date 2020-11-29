غرس شجرة بدير الشايب دعمًا لمبادرة "هنجملها"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شارك دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر اليوم في مبادرة "هنجملها" وذلك بغرس شجرة في حديقة الدير.

كان نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير قد استقبل اليوم محمد قبطان منسق المبادرة، ورئيس جامعة الأقصر د. محمد محجوب عازر وعدد من أساتذة الجامعة ود. خليفة إبراهيم مدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، حيث قاموا بمشاركة نيافته في غرس الشجرة بالدير دعمًا للمبادرة.

وتجوب مبادرة "هنجملها" محافظات مصر بهدف زراعة مليون شجرة بالشوارع الرئيسية والجامعات المصرية، لزيادة الرقعة الزراعية وتنمية الوعي بأهمية الأشجار وغرس ثقافة الجمال.

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