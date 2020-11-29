بعد حكاية "أول السطر".. درة تدخل بلاتوه فيلم "الكاهن"

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تستعد الفنانة درة، لـ تصوير فيلمها الجديد "الكاهن" الذى يشاركها في بطولته النجم إياد نصار بعد انتهائها من تصوير مشاهدها الأخيرة من حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، ويواصل صناع الفيلم في تحضيراته ومعاينة أماكن التصوير ووضع الخطوط العريضة قبل انطلاق تصويره بقيادة المخرج عثمان أبو لبن، ومقرر انطلاق تصويره في شهر ديسمبر المقبل.



يذكر أن فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.



مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرًا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حاليًا حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.



وكانت آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.



