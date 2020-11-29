مصطفى حجاج لأحمد فهمي بعد أزمة شيكابالا: مفيش أسياد على حد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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وجه الفنان مصطفى حجاج، رسالة للفنان أحمد فهمي بعد هجومه على لاعب نادي الزمالك "شيكابالا" وتراجعه عن الاعتذار.

حيث كتب " حجاج" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاُ: "مش صح الأسلوب ده يا أحمد انت فنان كبير.. وبعدين مفيش حد أسياد على حد دي كورة مكسب وخسارة على الجميع.. وشيكابالا لاعب محترم.. أنا أهلاوي بس زي ما الأهلي بيكسب، الزمالك برضو بيكسب".

في سياق متصل، أثار الفنان أحمد فهمى حالة من الجدل الواسع بعد تجدد أزمته مع لاعب نادى الزمالك شيكابالا، وذلك على خلفية أحداث مباراة النادى الأهلى والزمالك التى جمعت بينهما أمس، السبت، بدورى أبطال أفريقيا، والتى فاز بها النادى الأهلى ليحصد النجمة التاسعة فى تاريخه.



مصطفى حجاج لأحمد فهمي بعد أزمة شيكابالا: مفيش أسياد على حد
مصطفى حجاج لأحمد فهمي بعد أزمة شيكابالا: مفيش أسياد على حد
مصطفى حجاج لأحمد فهمي بعد أزمة شيكابالا: مفيش أسياد على حد
مصطفى حجاج لأحمد فهمي بعد أزمة شيكابالا: مفيش أسياد على حد

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