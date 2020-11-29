مى كساب تودع عام 2020 بمقطع من مهرجان "قلبك بحر مالح"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة مس كساب، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث ظهرت "كساب" في الفيديو وهي تتفاعل بالغناء مع مقطع من المهرجان الشعبي " قلبك بحر مالح"، وعلق على الفيديو قائلة: "إلي عزيزتي 2020 إبعدي بقي بقي بقي بقي بقي بقي".

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة مى كساب، متابعيها بصورة تجمعها بالفنان هشام ماجد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، من كواليس تصوير مسلسل اللعبة الجزء الثانى، وعبر متابعيها عن سعادتهم وانتظارهم بفارغ الصبر للجزء الثاني، حيث حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

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مي كساب مسلسل اللعبة اللعبة الفنانة مي كساب

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