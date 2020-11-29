"الصندوق الأسود" يتصدر قائمة الأعلى ايرادات في دور العرض

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حقق فيلم "الصندوق الأسود" لـ الفنانة منى زكي، نجاحا كبيرا وقت عرضه بـ دور العرض السينمائية، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 6 ملايين جنيه، ليتصدر بذلك قائمة إيرادات الأفلام بشباك التذاكر المصرية منذ طرحه في السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى.

فيلم "الصندوق الأسود"


جاء في المركز الأول وحقق أمس السبت 90،035 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر بعيدًا عن الأفلام المطروحة حاليًا في السينمات.

يذكر أن فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

فيلم "عفريت ترانزيت"

حصل فيلم "عفريت ترانزيت" على المركز الثاني، وهو من بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت وأحمد فتحى، المليون الأول منذ طرحه، محققًا 50،083 ألف جنيه فى شباك التذاكر.

فيلم "الخطة العايمة"

ووصلت إيرادات فيلم "الخطة العامية إلى 45،969 ألف جنيه، أمس السبت، وجاء في المركز الثالث والفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

فيلم "زنزانة 7"
وذهب المركز الرابع لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 15،702 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

فيلم "توأم روحي"

احتل المركز الخامس فيلم "توأم روحي"، 15،872 ألف جنيه، وهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد، واخراج عثمان أبولبن.

فيلم "الغسالة"

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز السادس، بعد تحقيقه 9،290 الف جنيه، وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.

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