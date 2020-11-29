عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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خضع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاحد لمسحة جديدة من أجل التعرف على تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عدمه.


وخضع محمود حمدي الونش للمسحة التي أثبتت عدم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا قبل يومين فقط على مواجهة فريقه ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.


وكان الونش قد غاب عن مواجهة الأهلي في الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف أول أمس الجمعة.

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