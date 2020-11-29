إصابة أكثر من 60 شرطيا واعتقال عشرات المتظاهرين بفرنسا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:07 م
احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا
وكالات
Advertisements

شهدت المدن الفرنسية، احتجاجات ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، أسفرت عن إصابة 62 شرطيا، فيما تم اعتقال أكثر من 80 متظاهرا.

 

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، أصيب 23 شرطيًا خلال احتجاجات في باريس، فيما أصيب 39 آخرين في المدن الأخرى.

 

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات من المتظاهرين وهم يضربون عناصر من الدرك الفرنسي.

 

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، أن متظاهرين، توجهوا بشكوى لدى الإدارة العامة للشرطة، حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.

 

وفي وقت سابق، شهدت مدن فرنسية، مظاهرات حاشدة تنديدا بقانون "الأمن الشامل"، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.

 

 

 

 

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول

منذ 40 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ 41 دقيقة

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ حوالي 3 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ 37 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

شيكابالا يسجل رقما سلبيا في مباريات القمة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:33 م

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

01:28 م

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

11:16 ص

برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول

01:29 م

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

01:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!