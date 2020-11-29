رامي ربيعة يُبدي سعادته بالأميرة الأفريقية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أبدى رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي سعادته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الحمد لله على الفوز بالبطولة، بعد غياب 7 سنوات، وجمهور الأهلي كان ينتظر تلك البطولة، وكذلك اللاعبين".

وأضاف: "لاعبي الأهلي كان عليهم ضغوط كبيرة في المباراة، ومواجهة الزمالك كانت صعبة، والمباريات يتم حسمها بشكل صعب، وسجلنا هدف الفوز".

وتابع: "الزمالك قدم مباراة جيدة، وهارد لك لهم، كانت مباراة تليق بالنهائي، وسعيد بالمستوى الذي ظهر به، وأتمنى الاستمرارية بالنسبة للأهلي لازال لدينا كأس مصر وبطولة السوبر الإفريقي".

وواصل: "أنا وسعد ووليد سليمان حققنا 3 بطولات في إفريقيا، ولدينا الحافز لتقديم المزيد".

وأكمل: "جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة، لعبت مباراة الكأس أمام أبوقير للأسمدة، وموسيماني يعتمد عليه في أكثر من مركز، ولعبت في مركز الظهير الأيمن والديفيندر والمساك، وليس لدي أي مشكلة، الأهم أن أتواجد في الملعب".

وزاد: "مركز المساك في الأهلي يضم لاعبين مميزين مثل بدر بانون وسعد الدين سمير وهناك بيكهام بالإضافة إلى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وسيكون هناك روتيشن بيننا وهو ما يقلل الإصابات".

وأتم: "موسيماني وضع سيناريو للمباراة، وكان يخطط لدفع به كلاعب وسط ملعب ديفيندر، خاصة أنه كان يتوقع لعب الزمالك على الكرات الطويلة، وكنت ألعب ليبرو بين حمدي فتحي وعمرو السولية، والحمد لله على الفوز في النهاية".

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