فريق كرة القدم لوزارة التموين يصعد للدور النهائى لبطوله الوزارات
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:40 م
احمد الشيخ
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حقق فريق وزارة التموين والتجارة الداخلية فوزا كبيرا على فريق وزارة الشباب والرياضة 3/0 في النسخة الاولى من بطولة الوزارات.
كما ان فريق وزارة التموين كان قد حقق فوزا كبيرا ايضا على فريق وزارة التخطيط 4/0 والقوى العاملة 6/3 والسياحة 4/1 وخسر من فريق وزارة الدفاع 2/1
هذا وقد اثنى وزير الشباب والرياضة على فريق وزارة التموين.
وقدم فريق الوزارة التحية لـ على المصيلحي وزير التموين لرعايته للفريق وتقديمه الدعم لهم وقدموا الشكر ايضا للعميد خالد شرف مساعد وزير التموين والاستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي.
كما حقق الفريق امس السبت نصراً على فريق وزارة الاسكان والتعمير بنتيجه 3/1 وصعد للدور النهائى لبطوله الوزارات
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