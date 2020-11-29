فريق كرة القدم لوزارة التموين يصعد للدور النهائى لبطوله الوزارات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:40 م
غريق كرة وزارة التموين
غريق كرة وزارة التموين
احمد الشيخ
Advertisements

حقق فريق وزارة التموين والتجارة الداخلية فوزا كبيرا على فريق وزارة الشباب والرياضة 3/0 في النسخة الاولى من بطولة الوزارات. 

كما ان فريق وزارة التموين كان قد حقق فوزا كبيرا ايضا على فريق وزارة التخطيط 4/0 والقوى العاملة 6/3 والسياحة 4/1 وخسر من فريق وزارة الدفاع 2/1   

هذا وقد اثنى وزير الشباب والرياضة على فريق وزارة التموين.

وقدم فريق الوزارة التحية لـ على المصيلحي وزير التموين لرعايته للفريق وتقديمه الدعم لهم وقدموا الشكر ايضا للعميد خالد شرف مساعد وزير التموين والاستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي.

كما حقق الفريق امس السبت نصراً على فريق وزارة الاسكان والتعمير بنتيجه 3/1 وصعد للدور النهائى لبطوله الوزارات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ 38 دقيقة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 18 ساعة

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يسجل رقما سلبيا في مباريات القمة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول

منذ 41 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ 42 دقيقة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

كيف يصعد الأهلي للدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا في لقاء الإياب أمام حوريا؟

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا

ختام أسطوري لبطولة استريت وورك اوت تحت سفح الأهرامات

أشرف صبحي يهنئ محمد حمزة بعد تتويجه بفضية كأس العالم للسلاح

فوز اصطباري وتلا وميت الموز وسلامون في دوري مراكز الشباب (صور)

اليوم.. التموين توقع بروتوكول مع "قطاع الأعمال" في مجال التشييد والتعميير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:33 م

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

01:28 م

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

11:16 ص

برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول

01:29 م

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

01:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!