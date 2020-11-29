قائمة ميلان لمواجهة فيورنتينا تشهد غياب بن ناصر وإبراهيموفيتش

أعلن دانييلي بونيرا المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فيورنتينا اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.









وجاءت إختيارات بونيرا مفاجئة حيث تم إستبعاد بن ناصر الذي شعر ببعض الإنزعاجات العضلية يوم أمس فيما إستمر غياب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بداعي الإصابة.









وجاءت قائمة ميلان على النحو التالي :-





حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما - أنطونيو دوناروما - تاتاروسانو.





خط الدفاع: كالابريا - كونتي - دالوت - دوارتي - جابيا - هيرنانديز - كالولو - كايير - رومانيولي.





خط الوسط: تشالهانوجلو - دياز - هاوجي - كيسي - كرونيتش - ساليميكرس - تونالي.





خط الهجوم: كولومبو - مالديني - ريبيتش.





يذكر أن ميلان يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر وساسولو صاحبي المركز الثاني.



