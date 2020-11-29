3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى أكتوبر





استعرض محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.









تلقى الوزير تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة قامت بالإفراج خلال شهر أكتوبر الماضى عن مشمول 12 ألفًا و491 شهادة جمركية وارد نهائى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان».









أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 638 مليونًا و 488 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3 مليارات و303 ملايين و 175 ألف جنيه.





أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و 62 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، بقيمة بلغت 4 مليارات و175 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 4 ملايين و 385 ألف جنيه.



