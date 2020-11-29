انقطاع التيار الشرقي.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بالطقس (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من اليوم ينقطع التيار الشرقي، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، موضحة أن التيار الشرقي يقصد به تيار الهواء الشرقي، حيث كانت تتأثر البلاد بكتلة هواء شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط وهو ما كان يؤدي إلى حالة عدم الاستقرار.

وأشارت "إيمان شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الطقس اليوم وغدا لطيف جدا على مختلف الأنحاء، حيث يسود طقس مشمس، منوهة بأنه اعتبارا من يوم الثلاثاء ستعاود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى خاصة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد بداية من اليوم حتى الثلاثاء حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد بداية من مساء الثلاثاء وحتى الخميس تتكاثر للسحب الممطرة على السواحل الغربية وبعض محافظات الوجه البحري، وأن تتراجع اليوم الأحد فرص سقوط الأمطار على كل الأنحاء مع توقعات بتكون شبورة مائية صباحا.
كما يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع رياح معتدلة على أغلب المناطق، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 22 والصغرى 13
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13
مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 12
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15
دمياط العظمى 21 والصغرى 15
الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12
السويس العظمى 22 والصغرى 13
العريش العظمى 21 والصغرى 14
طابا العظمى 20 والصغرى 15
سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 3
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17
الغردقة العظمى 24 والصغرى 15
الفيوم العظمى 22 والصغرى 10
بني سويف العظمى 22 الصغرى 10

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