التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي فخري زادة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:16 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أكد البرلمان الإيراني، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي فخري زادة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال إن طهران ستثأر لمقتل العالم النووي محسن فخري زادة في الوقت المناسب.

 

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زادة.

 

 

وقد بعثت إيران، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قالت فيها إن هناك مؤشرات خطيرة على وجود تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

 

وحذرت إيران من أي مغامرات أميركية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.

 

وتوقعت من مجلس الأمن إدانة اغتيال محسن فخري زادة، كما توقعت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الجناة.

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