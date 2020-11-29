ضبط ١١٨٦ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، حيث ضبط (1186) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية، حيث ضبط (2،25 طن سلع غذائية "دواجن – مقطعات دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر غير مرخص لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

وضبط (1،24 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة بالشرقية.

وضبط (1،21 طن "جبن موتزريلا" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها بقصد إعادة تعبئتها فى عبوات جديدة وتدوين بيانات وهمية خلافًا للحقيقة – عدد 1000 عبوة فارغة ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك منصع ألبان بدون ترخيص ) بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط ( 57600 قطعة "حلوى جافة " – 300 كيلو جرام "عسل جلوكوز" مستلزمات إنتاج ) بدون مستندات ومجهول المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وضبط (8625 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز نقل محلول- سرنجات") بدون مستندات ومجهولة المصدر ومحظور تداولها خارج المستشفيات والصيدليات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الغربية.

وضبط (20 طن مبيدات زراعية "حامض النيتريك") معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية) بمحافظة البحيرة.

وضبط (8،570 طن "زيوت عطرية خام" مستلزمات إنتاج – 4500 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "منتج نهائى") بدون مستندرات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لإحدى شركات إنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل) بمحافظة بالجيزة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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