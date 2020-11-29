نجوى كرم تفتتح صالون تجميل في دبي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها الإماراتي بإطلالة خاطفة في حفل افتتاح صالون تجميل "هير كونسيبت"، في دبي.


وحرصت نجوى خلال الحفل لتقديم دعمها لصديقتها الشيخة نور عبد الله الموسى، زوجة الشيخ إبراهيم المعلا، وتبارك لها افتتاح أجدد الفروع العالمية للصالون الشهير وأول فرع رسمي في الإمارات، بعد تحقيقها نجاح عالمي بفروعه في أمريكا والبرازيل والخليج، وقررت نجوى دعوة جمهورها لتجربة منتجات الصالون خلال زيارتها الخاصة لمدينة دبي.



وتعد هذه الإطلالة الخاطفة ثاني ظهور لشمس الأغنية العربية نجوى كرم أمام محبيها في الإمارات خلال أقل من شهر، بعدما أحيت مؤخرا كبرى حفلاتها الغنائية في دبي على مسرح حبتور جراند، وأسرت كرم قلوب جمهورها في أول حفل جماهيري رسمي بعد غياب شهور عن اللايف بسبب ظروف كورونا.




وتستعد نجوى كرم للعودة من جديد لمفاجأة جمهورها الإماراتي بحفل آخر خلال شهر يناير المقبل، ولفتت أنظار العالم العربي مؤخرا بمشاركتها في لجنة تحكيم برنامج المواهب الصوتية "ذا فويس سينيور"، برفقة نخبة من النجوم، هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.

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