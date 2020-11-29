بروتوكول وقائي لمباريات كأس محمد السادس

أصدرت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال الخاصة بالإتحاد العربي لكرة القدم بروتوكول وقائي لمباريات الدور نصف النهائي والذي تم إعداده بمعرفة اللجنة الطبية.









وتم تعميم البروتوكول على الأندية المعنية، حيث يأتي ذلك من أجل عودة آمنة لمباريات مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال ولمسابقات الاتحاد العربي القادمة ولسلامة اللاعبين والحكام والمنظمين وكافة المنتسبين لرياضة كرة القدم والعاملين في الملاعب التي تحتضن مباريات البطولات العربية، وذلك تجنبا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).









ومن المُنتظر أن يتم إستئناف المسابقة بمباريات الدور نصف النهائي بين الشباب والإتحاد يوم الاربعاء القادم في الرياض وتقام مباراة الإياب يوم الرابع من يناير فيما ستقام مباراة الرجاء والإسماعيلي في الدار البيضاء بعد حسم الدراويش للقاء الذهاب في الإسماعيلية بهدف مقابل لا شيء.



