البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة الصرية تعاملات اليوم الاحد 29-11-2020 علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات بدعم من مشتريات المصريين والعرب فيما إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.
وبمنتصف جلسة التداول ، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل عند مستوى 11019.1 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 2032.5 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 2979.3 نقطة.
وسجلت قيم التداول بالبورصة حتي الأن نحو 433.9 مليون جنيه بأحجام تداول 244.9 مليون ورقة منفذة علي عدد 14.1 ألاف عملية بيع وشراء، حيث جري التداول علي عدد 161 سهم ارتفع منهم 64 سهم انخفض 20 سهم وإستقر 57 سهم .
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