البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة الصرية تعاملات اليوم الاحد 29-11-2020 علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات بدعم من مشتريات المصريين والعرب فيما إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.





وبمنتصف جلسة التداول ، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل عند مستوى 11019.1 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 2032.5 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.1% ليصل عند مستوى 2979.3 نقطة.







