اعترافات مثيرة لعاطل الهرم لاتجاره في الحشيش

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بالهرم، واعتراف بأنه لجأ لتلك التجارة، لاحتياجه للمال، لانفاقه على أسرته.

وأضاف في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يروج لتجارة الحشيش بين عملائه بمنطقة الهرم، حيث ضبط بحوزته على قطع من الحشيش ومبلغ مالي.

وأمرت النيابة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحيازته قطع من مخدر الحشيش في الهرم، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتحرر له المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

وكانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت عن اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه في الهرم.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرة للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

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