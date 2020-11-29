بنك ناصر: نمول 20 ألف مشروع بـ"مستورة" بتكلفة 330 مليون جنيه (فيديو)

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قال أحمد رميش عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك بدأ رحلة من التغيير والتطوير في الفترة الأخيرة، على مستوى الخدمات والفروع والوحدات التابعة للبنك، إذ يقدم قروضًا خاصة للسيدات مثل "مستورة" الذي شمل 20 ألف مشروع حتى الآن بمحافظة تجاوزت 330 مليون جنيه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، ان البنك قدم مشروعات فيها نوع من أنواع توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، كما تهتم الإدارة بدعم شباب الخريجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبار السن والسيدات.

وتابع: "نقدم خدمات تعليمية وتدريبية لشباب الخريجين، وتعاقدنا مع وزارة الاتصالات ممثلة في المعهد القومي للاتصالات في مبادرة وظيفة تك، وهي خاصة بتدريب شباب الخريجين وضمان تشغيلهم في شركات معينة وضمان حد أدنى للراتب لسداد تكلفة التدريب والحصول على وظيفة، وهذه القروض دون فائد".

وأوضح، أن البنك أطلق مبادرة مع مؤسسة كبرى في مجال الكابلات، لمنح الطلاب دبلومات فنية معتمدة وضمان تشغيلهم في أحد شركاتهم، من خلال قرض بفائدة ميسرة، كما تعاقد مع شركة سيارات كبرى في مصر لتدريب وتعليم الطلاب وشباب الخريجين لتوفير فرص عمل لهم منحهم دبلومة.

وأردف: "لدينا أيضًا قروض خاصة بالحضانات لإنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع الأطفال وفقا لمعايير الجودة المصدرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ويصل قيمة القرض إلى مليون جنيه بفائدة ميسرة ويتم السداد على 4 سنوات مع وجود فترة سماح تقدر بـ3 أشهر".

وأكد، أن البنك يولي أهمية قصوى بذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أنه أطلق صندوقًا خيريًا "عطاء"، موجهًا لمتحدي الإعاقة بعوائد مميزة عن العوائد المعلنة، كما تعاقد البنك مع إحدى شركات النقل التشاركي لتمويل سيارات وميكروباصات يكون فيها جزءً مخصصا لمتحدي الإعاقة، لضمان تشغيلهم في الشركة.

وحول مبادرة "بداية جديدة"، لدعم المتعافين من الإدمان، أكد أن البنك شارك في المبادرة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ويجرى منح قروض تتراوح قيمتها ما بين 80 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه للمستفيدين.

