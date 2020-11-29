بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، في إطار ترقب أوساط المتداولين ترقية البورصة غداً على مؤشر مورغان ستانلي "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة ، وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.10% في تمام الساعة 9:35 صباح اليوم بتوقيت الكويت، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.08%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.06% و0.16% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة في تلك الأثناء 28.6 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 1825 صفقة حققت سيولة بقيمة 11.4 مليون دينار.

وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 9.38% بالتزامن مع دعوة الشركة اليوم لمساهميها بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري.

في المقابل، تصدر سهم "المال" القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 6.56% عند سعر 5.7 فلساً للسهم، وذلك من خلال تداول نحو 360 ألف سهم بقيمة 2.11 ألف دينار بتنفيذ 12 صفقة.

وتصدر سهم "الكويت الوطني" نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 5.07 مليون سهم جاءت بتنفيذ 276 صفقة حققت سيولة بقيمة 4.31 مليون دينار، ليرتفع السهم حتى اللحظة بنحو 0.12%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ أقل من ساعة

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ 38 دقيقة

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي للمؤشرات الكويتية بالتعاملات الصباحية

تباين أداء مؤشرات البورصة الكويتية بختام جلسة اليوم

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت مع بداية الجلسة

مؤشرات بورصة الكويت ترتفع مع بداية التعاملات .. والتداولات تصل الي 3.3 مليار جنيه

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بالمستهل .. والسيولة تصل الي 2.5 مليون دينار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

11:01 ص

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

05:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!