بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، في إطار ترقب أوساط المتداولين ترقية البورصة غداً على مؤشر مورغان ستانلي "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة ، وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.10% في تمام الساعة 9:35 صباح اليوم بتوقيت الكويت، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.08%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.06% و0.16% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة في تلك الأثناء 28.6 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 1825 صفقة حققت سيولة بقيمة 11.4 مليون دينار.





وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 9.38% بالتزامن مع دعوة الشركة اليوم لمساهميها بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري.





في المقابل، تصدر سهم "المال" القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 6.56% عند سعر 5.7 فلساً للسهم، وذلك من خلال تداول نحو 360 ألف سهم بقيمة 2.11 ألف دينار بتنفيذ 12 صفقة.



