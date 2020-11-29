الصين.. لا إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا أمس السبت، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة، جميعها وافدة من الخارج.

 

وكشفت اللجنة الصينية، أنه من بين الحالات الوافدة الجديدة، تم تسجيل 4 حالات في فوجيان و3 في شنغهاي وحالة واحدة في كل من سيتشوان ويوننان وشنشي وقانسو.

 

وتم الإبلاغ عن ما مجموعه 3843 حالة إصابة وافدة في البر الصيني الرئيسي، من بينها 3589 حالة تعود لأشخاص خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم و254 شخصا ما زالوا في المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.

 

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيدـ19 في البر الرئيسي 86512 حالة، من بينها 280 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم 8 مرضى في حالة خطيرة.

 

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 81598 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني منذ تفشي الجائحة حتى الآن.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين إصابات كورونا

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ 36 دقيقة

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ ساعة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 16 ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 22 ساعة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

منها 20 وافدة من الخارج.. تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بدون وفيات

هجوم مسلح يصيب 40 شخصا معظمهم من الأطفال في الصين

بكين لا تسجل أي إصابات جديدة بكورونا لليوم الثاني علي التوالي

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

للمرة الأولى منذ شهر.. الصين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

11:01 ص

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

05:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!