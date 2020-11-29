شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:18 م
احتفالات جماهير نادي الأهلي
احتفالات جماهير نادي الأهلي
أحمد سيد
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احتفل المئات من جماهير نادي الأهلي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بستاد القاهرة.

ورصدت "الفجر" احتفالات عشرات جماهير المارد الأحمر، بمنطقة عزبة الصاعيدة بإمبابة، حيث خرجت للاحتفال، فور إطلاق الحكم مصطفى غربال الجزائري، صافرة نهاية اللقاء، مرددين هتافات: "التاسعة يا أهلي".


كما احتفلت جماهير الأهلي في شوراع عديدة من إمبابة، حاملين أعلام النادي الأهلي وأشعلوا الألعاب النارية مرددين الهتافات، وأطلق قائدوا السيارات "الكلاكسات" بفوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية بالفوز على نادي الزمالك.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز ثمين للمارد الأحمر بهدفين سجلهما لاعبيه عمرو السولية، في الدقيقة 5 من الشوط الأول، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بينما أحرز هدف الزمالك قائده محمود عبدالرازق "شيكابلا" في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ليتوج الأهلي باللقب الأفريقي التاسع في تاريخه.
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة
شاهد بالصور.. احتفالات جماهير نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بإمبابة

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