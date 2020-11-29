34 قتيلا حصيلة التفجيرات الانتحارية في أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، عن مقتل 34 شخصًا في تفجيرات انتحارية منفصلة في شرق البلاد وجنوبه.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في وقت سابق، بمقتل 26 شخصًا على الأقل من الشرطة الأفغانية بانفجار سيارة مفخخة.

أفادت وكالة "شينخوا"، اليوم الأربعاء، بانفجار سيارة مفخخة، خارج مكتب تابع لشرطة المقاطعة، أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.

وفي وقت سابق، لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، يوم أمس الثلاثاء، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادرها.