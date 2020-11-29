تجنبا للأمراض.. الصحة تحدد قواعد لتحضير الطعام بطريقة صحيحة

حددت وزارة الصحة والسكان، قواعد مهمة لتحضير الطعام بطريقة صحيحة وآمنه تجنبا للأمراض والحفاظ على الصحة، وشملت القواعد ما يلي:





حفظ الطعام في درجة حرارة مناسبة وفصل الطعام المطبوخ عن النيئ، إلى جانب التأكد من نظافة الطعام والتأكد من طهيه بطريقة جيدة ومضمونة.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بضرورة تناول الطعام الصحي السليم، وأن يبتعدوا عن الوجبات السريعة،وتناول الخضراوات والفواكه بكثرة وبشكل منظم.





وحذرت الصحة المواطنين من الوجبات السريعة، نظرا لأنها تسبب مشاكل صحية وخاصة مشاكل في الجهاز الهضمي.



