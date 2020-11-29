26 قتيلا على الأقل من الشرطة الأفغانية بانفجار سيارة مفخخة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بمقتل 26 شخصًا على الأقل من الشرطة الأفغانية بانفجار سيارة مفخخة.

 

أفادت وكالة "شينخوا"، اليوم الأربعاء، بانفجار سيارة مفخخة، خارج مكتب تابع لشرطة المقاطعة، أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.

 

وفي وقت سابق، لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، يوم أمس الثلاثاء، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادرها.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انفجار سيارة مفخخة الشرطة الافغانية افغانستان 26 قتيل

أخبار تهمك

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بحبك وبعتذرلك.. هاجر الشرنوبي تدعم شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 13 ساعة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب: "هناك من استخدم أقذر طريقة للنيل من شيكابالا"

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 13 ساعة

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

انفجار سيارة مفخخة أمام مقر وزارة الأشغال العامة بأفغانستان

مقتل وإصابة 20 شخصا في انفجارين وسط الرقة السورية

مقتل وإصابة 20 شخصا في انفجارين وسط مدينة الرقة بسوريا

انفجار قرب السفارة الأمريكية بأفغانستان

مقتل 13 شخصًا على الأقل جراء انفجار في مركز تعليمي بأفغانستان

عاجل.. انفجار سيارة مفخخة جنوبي أفغانستان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:24 ص

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

06:30 ص

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!