26 قتيلا على الأقل من الشرطة الأفغانية بانفجار سيارة مفخخة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بمقتل 26 شخصًا على الأقل من الشرطة الأفغانية بانفجار سيارة مفخخة.

أفادت وكالة "شينخوا"، اليوم الأربعاء، بانفجار سيارة مفخخة، خارج مكتب تابع لشرطة المقاطعة، أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.

وفي وقت سابق، لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، يوم أمس الثلاثاء، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادرها.