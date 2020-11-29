موعد مباراة آرسنال أمام والفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره نادي والفرهامبتون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وتلعب المباراة بين نادي أرسنال أمام نظيره والفرهامبتون على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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