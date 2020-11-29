وائل الإبراشي: الأهلي خطف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال الإعلامي، وائل الإبراشي، في تعليقه على فوز الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب هزيمة الزمالك بنتيجة 2-1 "إن الأهلي اختطف البطولة".





وأضاف "الإبراشي" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "الأهلي خطف البطولة والزمالك سيطر".





وتابع "ظهور مؤمن في احتفالية الأهلي يكرس فكرة الولاء والإخلاص، وكان يقيني أن هذا سوف يحدث حتى لو فاز الزمالك بالمباراة، ظهور مؤمن أصبح أيقونة ورمز لهذا الاحتفال".





واستطرد تعليقًا على خروج المواطنين للاحتفال عقب فوز الأحمر "الناس كانت محتاجة تفرح، الناس كانت عطشى وجوعى للخروج والفرح، الناس بحاجة إلى هذه الفرحة والبهجة".





وتابع "مكنتش متوقع أن الناس هتخرج بالشوارع بهذه الحالة، الناس يبدو أنها قالت هذه ليلة استثنائية سمحونا بقالنا سنين معشناش هذه الحالة، وحتى جماهير الزمالك كانت هتعملها لو الزمالك فاز".





وكان قدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الإعلام المصري لدعمه "مبادرة لا للتعصب.. مصر أولا"؛ التي سيتم العمل على تنفيذها دون توقف.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قدم الشكر إلى الجماهير المصرية بعد التشجيع المثالي خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.





وتابع وزير الرياضة أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الانفعالات من الجماهير بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مقدما الشكر إلى جماهير قطبي الكرة المصرية قائلا: "القادم أفضل".





وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تابع السوشيال ميديا وتهنئة جماهير الزمالك إلى لاعبي الفريق وأن القادم أفضل موضحا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإنابة أشاد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت قوية للغاية ولم يشاهد مثلها من قبل.



