موعد مباراة ميلان أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:27 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي ميلان على أرضه نظيره نادي فيورنتينا ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المبارة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الإيطالية. 

وجاءت تشكيلة ميلان المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيد كالابريا – سيمون كاير – رومانيولي – ديوجو دالوت.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي – أنتي ريبيش – براهيم دياز – كرونيتش.

الهجوم: لياو.

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