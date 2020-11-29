د.حماد عبدالله يكتب: "الطاقة والإنتماء والتفاؤل والفهم" صفات عزيزة !!





كنت أتمني أن يجد من أعنيه فى مقالاتى – سبيلاً لقرائتها أو دفع أحد لحفظة جميلاً للمسئول بأن يحفظ له مثل هذه الأعمدة من الرأي – بعد عودة نيافته من أجازة العيد أو (الويك إند) !! لكي يقرأ أو ربما يرفض أو يتجاهل ماجاء في تلك التوجهات .. ولكن فقط أتمني أن يقرأ !! فلعل وعسي عقله الباطن يحفظ شيئاً – وبما يجتره عقله الحاضر وينفذ جزء منه .. المهم هذا المسئول الذي أقصده في حكومة ( موزامبيق ) !!

إن بعض مسئولينا في بعض إداراتنا الحكومية وليكن ذلك أيضاً حسب ما بدأت بالأمس في مجال حيوي نحتاج فيه كأمة لبذل أقصى جهد ممكن للخروج من نفق مظلم وصلنا إلية بكل القياسات العالمية والإقليمية – أما المحلية فأنا اتشكك فيها 100% - وهي مجال التعليم وأختص قبل الجامعي – فالجامعي كارثة تحتاج لوقت أخر – ومساحات من السطور أكثر . وهي قادمة بأذن الله !!

في مؤسسة التعليم بالحكومة المصرية وعلي كل مستواياتها موظفون وشخصيات تعج بهم تلك المصالح والإدارات وحتي ديوان الوزارة – تلف وتدور حول القرارات دون الفصل فيها – كما أن هناك بعض المدراء لا يتمتعون ببساطة وبشجاعة مواجهة القرارات الصعبة ، وعندما لا يواجهون هذه القرارات يتأكد كل من في المصلحة أو المؤسسة أو الديوان بأن هؤلاء المدراء أو أصحاب أكبر وظيفة في المسئولية من النوع المتردد ، والمماطل ، والهارب من الواقع – فنجد مئات المشاكل اليومية التي توجب علي الوزير أو المدير أو الناظر أن يخرج معلناً عن رأيه وموقفه دون تردد- وبالقطع بعد السرعة في التشاور وإتخاذ القرار بعد الإستشارة – خاصة إذا كان هذا المسئول قد طبق النظرية التي تحدثت فيها بعمودي أمس بأنه الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب – فبالقطع بعد تشاوره – فوراً يتخذ موقف معلن حتى لا يصيب بقية القبيلة التي يقودها بإتخاذ ( الإنطباع ) بأن سيادته متردد ومماطل – ومن ثم تكون النتيجة التي نحن بصددها اليوم – وهي أن السيد رئيس مجلس الوزراء يتصدى في أحيان كثيرة – للتحدث بلسان وزير او مسئول أخر .