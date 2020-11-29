د. نصار عبدالله يكتب: الأستاذ سيد على يخلط فى الأنساب





أتابع أحيانا بعض ما يكتبه الأستاذ سيد على فى الأهرام وكذلك ما كان يذكره أحيانا فى التليفزيون، وكثيرا ما كنت ألاحظ أنه لا يدقق فى المعلومات التى يذكرها، غير أنى لم أحاول يوما أن أصحح ما يرد فى كتاباته وأحاديثه، فما أكثر الكتاب والإعلاميين الذين آخذ عليهم بينى وبين نفسى أنهم لايدققون كثيرا فيما يكتبون ويستسهلون إيراد المعلومة دون بذل لأى جهد فى الرجوع إلى مصدر أو مرجع (حتى لو كان غير موثق)، ولو أنى شغلت نفسى بتصويب كل ما أراه مجانبا للدقة أو للصواب لما اتسع لى الوقت أو سمح لى الجهد، غير أنى رأيت أن أخالف هذه السنة بالنسبة لما كتبه الأستاذ سيد على فى الأهرام بتاريخ 19/11/2020 عن السيد رئيس الوزراء بعنوان «مدبولى والذين معه»، (اسم رئيس الوزراء بالكامل: مصطفى كمال مدبولى محمد نصار) ذكر فيه أنه ينتمى إلى عائلة نصار المصرية الوطنية العريقة التى ينتمى إليها عدد من الرموز الوطنية فوالده هو اللواء كمال مدبولى أحد أبطال حرب أكتوبر وعمه اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية فى حرب أكتوبر ثم مدير المخابرات العامة والمستشار ممتاز نصار أسد المعارضة المصرية المحترمة وحرمه المصون كريمة الوزير صلاح حسب الله وحفيدة المهندس عثمان أحمد عثمان. وأما السبب فى توقفى عند هذا المقال بالذات فهو أن ما ورد به من أخطاء بعضها يتعلق بى شخصيا بشكل غير مباشر أو على وجه التحديد يتعلق بواحد من أقرب ذوى أقربائى وهو المستشار ممتاز نصار الذى لا يمت بصلة قرابة من قريب أو بعيد للواء فؤاد نصار، وليس هناك صلة على الإطلاق بين عائلة نصار الصعيدية التى تتمركز أساسا فى مركز البدارى محافظة أسيوط والتى ينتمى إليها ممتاز نصار والتى تنحدر أصلا من عائلة النواصر بمركز إسنا بمحافظة قنا، لا صلة إطلاقا بينها وبين عائلة نصار المنوفية التى ينتمى إليها فؤاد نصار والتى تتمركز أساسا فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية أما الدكتور مصطفى مدبولى فإنه يمكن القول عنه إنه بوجه عام ينتمى من حيث الموطن والإقامة إلى محافظة الجيزة، حيث ولد وعاش طيلة حياته تقريبا فى منطقة المهندسين الراقية...ونعود إلى المستشار ممتاز نصار لنقول إن آل نصار بالبدارى هم فرع من عائلة أكبر تعرف بالنواصر نسبة إلى مؤسسها الشريف ناصر الذى هاجر من مركز إسنا واستوطن البدارى ومن ثم فإن نسب المستشار ممتاز نصار بالكامل كالآتى: ممتاز محمد نصار عبدالله على أحمد الحاج أحمد ناصر محمد عمر عمران ناصر سراج الدين على نور الدين الحسينى (يمكن تتبع سلسلة نسب ممتاز نصار وعائلة النواصر عموما فى عدد من المصادر من أهمها وأكثرها تفصيلا وإحاطة كتاب الأستاذ نجاتى عبدالعليم «النواصر: الأصول والفروع» المنشور فى عام 2019 على نفقة المؤلف بالبدارى.. أما اسمى أنا شخصيا فهو كما لقنته منذ طفولتى: نصار محمد عبدالله نصار عبدالله على أحمد الحاج أحمد ناصر محمد عمر عمران ناصر....الخ، ولقد اشتهرت باسم نصار عبدالله الذى هو اسم جدى الذى يحمل الاسم نفسه، ومع هذا فإذا كان هناك من يشكك فى دقة ومصداقية موسوعة الأستاذ نجاتى عبدالعليم فلا أظن أن هناك من يشكك فى دقة على باشا مبارك الذى تكلم عن عائلة النواصر كما كانت فى عصره حيث ذكر فى كتابه الشهير «الخطط التوفيقية» أنه يوجد فى البدارى بيت أبى ناصر وهم أهل كرم وكبيرهم الحاج عبدالله وابنه عبدالحق حاكم الخط، أما ما ذكره الأستاذ سيد على عن نسب السيدة الفاضلة حرم الدكتور مصطفى مدبولى فهو صحيح فى حدود ما أعلم، لكن نسب المرء فى المجتمع الشرقى عموما لا صلة له بنسب زوجته مهما كان ذلك النسب عريقا فهو ينسب دائما إلى الآباء وحدهم، ربما يقال إن السبب فى ذلك هو أن المجتمعات الشرقية ما زالت فى مجملها مجتمعات ذكورية، ومع هذا فإنه حتى فى أغلب المجتمعات الغربية فإن المرأة تظل تحمل اسم أسرة أبيها حتى تتزوج وحينئذ فإنها تحمل اسم أسرة زوجها.







