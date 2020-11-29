بعد عقد قرانها.. معلومات لا تعرفها عن ميار الغيطي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفلت الفنانة الشابة ميار الغيطي بعقد عقرانها، حيث عقد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم قرانها وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.


يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن ميار الغيطي


- ولدت ميار الغيطي يوم ٧ يونيو 1992، أي أنها تبلغ من العمر ٢٨ عامًا.


- درست بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.


- ابنة الكاتب والإعلامي محمد الغيطي ووالدتها الإعلامية مني بارومة وشقيقتها الفنانة مي الغيطي.


- اعترض والدها فى البداية على دخولها مجال التمثيل بسبب دراستها وبعد محاولات عديدة استطاعت أن تقنعه ودخلت عالم التمثيل.


- ظهرت فى عام 2008 مع تامر حسني فى فيلم كابتن هيما ثم ابتعدت عن السينما لفترة واتجهت إلى التليفزيون.


- قدمت العديد من الأدوار المميزة منها مسلسل "بنت من الزمن ده، قلب ميت، أيام الحب والرعب".


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