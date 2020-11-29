رغم نجاحه ضمن القائمة الوطنية.. إيهاب منصور: سنتحالف مع نواب تكتل 25/30 حال فوزهم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:17 ص
بوابة الفجر
أحمد عبد الجليل
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شكل تكتل 25/30 فى برلمان 2015 المنتهية ولايته مطلع يناير المقبل، معارضة حقيقية تحت القبة رغم قلة عدد أعضائه الذى لا يزيد عن 15 نائبا، بما يعادل 2.5% من إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب، وبرز دورهم خلال الـ5 أدوار الانعقاد المنقضية فى عدد من القوانين المهمة، التى تسببت فى أغلب الأحيان فى الدخول فى مشادات مع الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وأدت فى بعض الأوقات إلى تحويل عدد منهم إلى لجنة القيم.

لكن مع خسارة عدد منهم فى الانتخابات البرلمانية ورفض آخرون الترشح مرة أخرى فى انتخابات مجلس النواب، برز السؤال الأهم هل سيكون هناك معارضة حقيقية فى برلمان 2020، خاصة فى ظل عدم وجود رموز معارضة حقيقية فازت من الجولة الأولى، باستثناء النائب إيهاب منصور الفائز ضمن القائمة الوطنية ممثلا عن الحزب المصرى الديمقراطى، وأحد نواب تكتل 25/30. ورغم نجاح إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى ضمن القائمة الوطنية، إلا أنه أكد لـ «الفجر» أن موقفه كمعارض لم يتغير، كما أن الحزب المصرى الديمقراطى لم يتغير، والحزب له أهداف وأسس تنظيمية نسير عليها كما كنا فى البرلمان السابق، فنحن لن تتغير مواقفنا، وهدفنا الرئيسى البناء، فنحن نعارض للبناء، ونشعر بآلام المواطن وأوجاعه ونحاول أن نوصلها إلى الأجهزة التنفيذية فى الحكومة، التى تلتفت لبعضها وتتجاهل البعض الآخر، فهناك إشكالية فى أداء بعض الوازارات البعيدة عن نبض الشارع».

وأضاف: سبق وأشدنا بالدكتور على مصيلحى وزير التموين فى ملف إدارة بطاقة التموين من خلال المنظومة الجديدة، وفى نفس الوقت هاجمنا وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لتقاعسها عن أداء دورها فى بعض القضايا التى تتعلق بصحة المواطن.

وأكد: «وجود الحزب المصرى الديمقراطى فى القائمة الوطنية لا يعنى أبدا تغيير منهجنا، فمهمتنا الأساسية فى مجلس النواب مساءلة الحكومة وتنبيهها إلى أداء دورها من خلال أدواتنا الرقابية، حيث نستعد لأن يكون أول سؤال لنا فى البرلمان لوزير الصحة الدكتورة هالة زايد حول عدم وضوح الرؤية فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وعن تراجع تمثل المعارضة فى البرلمان الجديد قال منصور إن حزبه حتى الآن يمثل بـ7 نواب بخلاف من يخوض جولة الإعادة، ومع بداية عمل البرلمان سيتحالف الحزب مع النواب الممثلين لتكتل 25/30 الذين يخوضون جولة الإعادة حال فوزهم.




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