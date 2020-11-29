لابورتا يعد جماهير برشلونة بضم هالاند





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا المرشح المحتمل على مقعد رئاسة برشلونة الإسباني يجهز مفاجأة جديدة لجمهور النادي الكتالوني.

وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن لابورتا هو المرشح الوحيد الذي يستطيع إقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق بالاستمرار مع برشلونة لمواسم أخرى لا سيما بعد أن تم الاتصال بين الطرفين مؤخرًا.

وأكد البرنامج الإسباني أنه تم الكشف عن نقطة بارزة جديدة في البرنامج الإنتخابي للابورتا وهي أنه يعد جمهور برشلونة بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني في حالة نجاحه.

وعلى نفس الجانب، ألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أكثر من مرشح على رئاسة برشلونة طلبوا معلومات بشأن صفقة النجم النرويجي هالاند.