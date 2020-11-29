إصابة ١٤شخصًا في حوادث متفرقة بالغربية (صور)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
جانب من الحادث
جانب من الحادث
أيمن يحيي
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شهدت محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، حوادث تصادم، في مدينتي كفر الزيات والمحلة الكبرى. 

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بإصابة ٥ أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بدراجة نارية.

وقال شهود عيان، إن السيارة "الميكروباص" كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلواني شهير.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص وهم: إبراهيم عبدالله الشيخ، 37 سنة، مقيم بمنطقه المحجوب، عمرو السيد، 32 سنة، مقيم بمنطقه سكة الوسطى، وآية سامح أحمد حسين، 21 سنة، مقيمة بشارع الجلاء، ومحمد رمضان أبوزين، 28 سنة، مقيم بشارع الإنتاج، عمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم بميدان الشون.

ونُقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، شهدت طريق مصر اسكندرية الزراعي، أمام قرية الدلجمون، حادث تصادم سيارة نقل بعدد من السيارات، نتج عنه ٩ إصابات بين قائدي السيارات، وتمكن الأهالي من ضبط سائق السيارة وتسليمه إلى قوات الشرطة، وتحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
إصابة ١٤شخصًا في حوادث متفرقة بالغربية (صور)
إصابة ١٤شخصًا في حوادث متفرقة بالغربية (صور)
إصابة ١٤شخصًا في حوادث متفرقة بالغربية (صور)
إصابة ١٤شخصًا في حوادث متفرقة بالغربية (صور)
إصابة ١٤شخصًا في حوادث متفرقة بالغربية (صور)
إصابة ١٤شخصًا في حوادث متفرقة بالغربية (صور)

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