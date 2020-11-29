طبيب بموسكو: مصر من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح الروسي ضد الكورونا (فيديو)

قال الدكتور أحمد سعد أمين، أستاذ الأمراض الباطنة بموسكو، إن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنك" سيكون متوفر للروس في نهاية شهر ديسمبر المقبل، وسيكون مجانا للروس، بينما سيصل سعره عند التصدير إلى 20 دولار للجرعتين.

و أشار "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح الروسي، وكذلك الإمارات والسعودية والمغرب سيحصلون على اللقاح الروسي، منوها بأن طريقة نقل اللقاح الروسي سيكون سهل.



وكشف أستاذ الأمراض الباطنة بموسكو، أن هناك شركة مصرية ستنتج اللقاح الروسي على الأرض المصرية خلال 2021.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.



