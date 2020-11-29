الشركة الراعية للأهلي ترصد مكافأة مالية للاعبي الأحمر بعد التتويج باللقب القاري

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قررت شركة أمبرو المسئولة عن ملابس النادي الأهلي، رصد مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا. 

يأتي وفقا لما أكده وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة FGR وشركة أمبرو المسؤولة عن ملابس الأهلي.

وأوضح الرملاوي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، أن الشركة ستقوم بصرف مكافآت بعد التتويج بالبطولة الإفريقية.

ورفض المدير التنفيذي لشركة ملابس الأهلي، ذكر قيمة المكافأة التي سيتم صرفها للاعبي الأحمر.

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