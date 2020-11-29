الساحر عزام يبهر ريهام عبد الغفور وعمرو الليثي بألعاب الورق ويقرأ أفكارهم على الهواء





قام الساحر عزام بالعديد من العاب الورق السحرية مع الفنانة ريهام عبد الغفور، وسط دهشتها و عمرو الليثى وفريق "واحد من الناس".





وطالب عزام، من ريهام اختيار شخصية فنية سواء عايشة او متوفية بدون ان تفصح عنه و أحضر ورقة و مقص ، و اخذ يقص الورقة ، وطلب منها ان تخبره بالاسم الذى اختارته فقالت رجاء الجداوى ليكشف عن الورقة و عليها صورة الراحلة رجاء الجداوى على الورق وسط ذهول ريهام والليثي.





وايضا استطاع عزام وسط ذهول ودهشة كل من بالاستوديو بطلب من ريهام و عمرو الليثى تخيل اى مكان في العالم ، دون ان يفصحوا عنه ، و قام عزام بالكاتبة في ورقة ، ثم طلب من ريهام ان تفصح عن المكان الذى تخيلته فقالت انها تخيلت ساعة بيج بن في لندن ، و قال الليثى انا تخيلت فرنسا برج ايفل و قام عزام بالكشف عن الورقة مكتوب فيها نفس الأماكن التي اختاروها وسط دهشة الجميع .





كما قام عزام بحركة سحرية أخرى حيث طالب حضور احد أفراد فريق واحد من الناس و طالب من ريهام و داليا من فريق البرنامج باغماض اعينهم ، و قام بلمس انف داليا دون ان يلمس ريهام ، فقالت ريهام انها احست بلمس انفها .





كما طلب عزام من ريهام ان تخبره ماذا فعلت اليوم قبل التصوير فقالت انها خرجت اليوم الساعة مع بوسي صديقتها الساعة أربعة في الزمالك و شربت جنزبيل و احضر عزام زجاجة بداخلها ورقة و مغلقة تماماً ثم قام بتكسير الزجاجة وكشف عن الورقة لتجد ريهام انه مدون بيها انه خرجت مع صديقتها بوسى في الزمالك و شربت جنزبيل وسط ذهول ريهام و الليثى .





وفى ختام الفقرة وفى اخطر الالعاب السحرية استطاع عزام ان يعيد خاتم ريهام لها مرة أخرى ، وأتى بها من خلال لعبة سحرية واودر تم طلبه فى الخارج ليأتى فى صندوق وبداخله صندوق ليظهر الخاتم وسط ذهول الجميع



