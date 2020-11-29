الساحر عزام يبهر ريهام عبد الغفور وعمرو الليثي بألعاب الورق ويقرأ أفكارهم على الهواء

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
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قام الساحر عزام بالعديد من العاب الورق السحرية مع الفنانة ريهام عبد الغفور، وسط دهشتها و عمرو الليثى وفريق "واحد من الناس".

وطالب عزام،  من ريهام اختيار شخصية فنية سواء عايشة او متوفية  بدون ان تفصح عنه و أحضر ورقة و مقص ، و اخذ يقص الورقة ، وطلب منها ان تخبره بالاسم الذى اختارته فقالت رجاء الجداوى ليكشف عن الورقة و عليها صورة الراحلة رجاء الجداوى على الورق وسط ذهول ريهام والليثي.

وايضا استطاع عزام وسط ذهول ودهشة كل من بالاستوديو بطلب من ريهام و عمرو الليثى تخيل اى مكان في العالم ، دون ان يفصحوا عنه ، و قام عزام بالكاتبة في ورقة ، ثم طلب من ريهام ان تفصح عن المكان الذى تخيلته فقالت انها تخيلت ساعة بيج بن في لندن ، و قال الليثى انا تخيلت فرنسا برج ايفل  و قام عزام بالكشف عن الورقة مكتوب فيها نفس الأماكن التي اختاروها وسط دهشة الجميع .

كما قام عزام بحركة سحرية أخرى حيث طالب حضور احد أفراد فريق واحد من الناس و طالب من ريهام و داليا من فريق البرنامج باغماض اعينهم ، و قام بلمس انف داليا دون ان يلمس ريهام ، فقالت ريهام انها احست بلمس انفها .

كما  طلب عزام  من ريهام ان تخبره ماذا فعلت اليوم قبل التصوير فقالت انها  خرجت اليوم الساعة مع بوسي صديقتها الساعة أربعة في الزمالك و شربت جنزبيل و احضر عزام زجاجة بداخلها ورقة  و مغلقة تماماً ثم قام بتكسير الزجاجة وكشف عن الورقة لتجد ريهام انه مدون بيها انه خرجت مع صديقتها بوسى في الزمالك و شربت جنزبيل وسط ذهول ريهام و الليثى .

وفى ختام الفقرة وفى اخطر الالعاب السحرية استطاع عزام ان يعيد خاتم ريهام لها مرة أخرى ، وأتى بها من خلال لعبة سحرية واودر تم طلبه فى الخارج ليأتى فى صندوق وبداخله صندوق ليظهر الخاتم وسط ذهول الجميع 

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة السبت من كل أسبوع على شاشة الحياة

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