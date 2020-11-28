ريهام عبد الغفور : سعدت بالتعاون مع مصطفى درويش فى "ربع قيراط"

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قالت الفنانة ريهام عبد الغفور أن مصطفى درويش فنان جميل وانا حبيت الشغل معاه وتعرض للعديد من السباب والانتقادات بسبب شخصية أبو حجر وخاينته لمنى وهذا يدل على اجادته للدور وان المشاهدين صدقوا الشخصية إلى هذا الحد.



وأضافت ريهام خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، أن نجاح شخصية منى وتعاطف الناس معها كان بسبب انها مسالمة ولا تؤذى وموجودة فى معظم البيوت المصرية.



وأضافت ريهام أنها اعتذرت عن أدوار كتير لأنها كانت تركز جيدا في شخصية منى لكي لا تصبح أقل من شخصية فريدة في مسلسل زى الشمس.



و تابعت ريهام أن شحوب وجهها في المسلسل كان مقصود وأعطى تأثير جيد والحمد لله شخصية منى نجحت جدًا والناس تعاطفت معها