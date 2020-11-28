تشيلسي يخطط لدخول سباق التعاقد مع ميسي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي يفكر في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني وذلك عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن ميسي حاول الرحيل عن برشلونة بالفعل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى مانشستر سيتي في ظل خلافاته مع جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للبرسا إلا أن مسئولي النادي الكتالوني الحاليين تمسكوا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة والذي يبلغ قدره 700 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي مازال حريصًا على إحضار ميسي إلى ملعب الاتحاد على الرغم من تصريحه الدائم بأنه يتمنى استمرار النجم الأرجنتيني مع برشلونة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رغبة جوارديولا ليست سهلة التحقيق، حيث سيواجه منافسة شرسة على ميسي من بعض الأندية على رأسهم تشيلسي الإنجليزي الذي يسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن مسئولي تشيلسي بدأوا في التخطيط للتتويج الأوروبي عن طريق التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الشباب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بمبلغ ضخم وصل إلى 230 مليون جنيه إسترليني، وهم: كاي هافيرتز وبن شيلويل وحكيم زياش وتيمو فيرنر وإدوارد ميندي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التعاقد مع ميسي سيشكل ميزة كبيرة وإضافية لكتيبة الإنجليزي فرانك لامبارد وذلك بحسب اعتقاد المدير الفني الإنجليزي.

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