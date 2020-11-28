في ذكرى وفاتها.. تعرف على أمنية شادية التي كتبتها بخط يدها

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة شادية، تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما.

وفي صورة نشرتها احدى المجلات الفنية المصرية جملة مكتوبة بخط شادية، تجيب فيه عن سؤال لأحد القراء حول أمنيتها.

قالت حينها أن أمنيتها أن يكون لديها دستة من الأطفال عندما تبلغ من العمر 50 عامًا.

وكان رد شادية، بخط يدها إجابة على سؤال أحد القراء والمعجبين بها، وتضع امضاءها عليها.
في ذكرى وفاتها.. تعرف على أمنية شادية التي كتبتها بخط يدها
في ذكرى وفاتها.. تعرف على أمنية شادية التي كتبتها بخط يدها
في ذكرى وفاتها.. تعرف على أمنية شادية التي كتبتها بخط يدها
في ذكرى وفاتها.. تعرف على أمنية شادية التي كتبتها بخط يدها

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