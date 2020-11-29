"صحة قنا" تكشف تطور الحالة الصحية لمصابي احتفالية فوز الأهلي (فيديو)

كشف بدوي المعاون، المشرف على قطاع الصحة شمال قنا، تفاصيل تطور الحالة الصحية لخمس مصابين بالحروق نتيجة احتفالات البعض عقب فوز النادي الأهلي ببطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال "المعاون" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، مساء السبت، إن بعض المشجعين كانوا يلعبون بزجاجات البنزين وهو ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص.





وأضاف المشرف على قطاع الصحة شمال قنا، أن حالة المصابين سطحية باستثناء حالة الطفل عبدالرحمن الذي أصيب بحروق في الوجه، ولكن حالته مطمئنة ولم تستدع نقله إلى مستشفى أخرى.





وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد قدمالشكر إلى الإعلام المصري لدعمه "مبادرة لا للتعصب.. مصر أولا"؛ التي سيتم العمل على تنفيذها دون توقف.





وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قدم الشكر إلى الجماهير المصرية بعد التشجيع المثالي خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.





وتابع وزير الرياضة، أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الانفعالات من الجماهير بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مقدما الشكر إلى جماهير قطبي الكرة المصرية قائلا: "القادم أفضل".





وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تابع "السوشيال ميديا"، وتهنئة جماهير الزمالك إلى لاعبي الفريق وأن القادم أفضل، موضحا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإنابة أشاد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت قوية للغاية ولم يشاهد مثلها من قبل.





وكشف وزير الشباب والرياضة، أنه هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، وقدم الشكر إلى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك.





وأعرب "صبحي"، عن أن يكون طرفي نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بين ناديين مصريين، كاشفا أن نسخة العام الحالي حققت نجاحا على المستوى الاقتصادي والدخل، بعدما حققت عوائد جيدة للأهلي والزمالك، كما أن هناك جزءًا ترويجيًا وتسويقيًا تحقق من استضافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وعن تجاهل قناة "بي إن سبورتس"، القطرية لإذاعة السلام الوطني خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال إنه سيتم التحرك لمتابعة ذلك الملف واتخاذ إجراءات تخصه.



