"صحة قنا" تكشف تطور الحالة الصحية لمصابي احتفالية فوز الأهلي (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:13 ص
مديرية الصحة في قنا
مديرية الصحة في قنا
شيماء حسن
Advertisements
كشف بدوي المعاون، المشرف على قطاع الصحة شمال قنا، تفاصيل تطور الحالة الصحية لخمس مصابين بالحروق نتيجة احتفالات البعض عقب فوز النادي الأهلي ببطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "المعاون" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، مساء السبت، إن بعض المشجعين كانوا يلعبون بزجاجات البنزين وهو ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص.

وأضاف المشرف على قطاع الصحة شمال قنا، أن حالة المصابين سطحية باستثناء حالة الطفل عبدالرحمن الذي أصيب بحروق في الوجه، ولكن حالته مطمئنة ولم تستدع نقله إلى مستشفى أخرى. 

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد قدمالشكر إلى الإعلام المصري لدعمه "مبادرة لا للتعصب.. مصر أولا"؛ التي سيتم العمل على تنفيذها دون توقف.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قدم الشكر إلى الجماهير المصرية بعد التشجيع المثالي خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وتابع وزير الرياضة، أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الانفعالات من الجماهير بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مقدما الشكر إلى جماهير قطبي الكرة المصرية قائلا: "القادم أفضل".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تابع "السوشيال ميديا"، وتهنئة جماهير الزمالك إلى لاعبي الفريق وأن القادم أفضل، موضحا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإنابة أشاد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت قوية للغاية ولم يشاهد مثلها من قبل.

وكشف وزير الشباب والرياضة، أنه هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، وقدم الشكر إلى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك.

وأعرب "صبحي"، عن أن يكون طرفي نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بين ناديين مصريين، كاشفا أن نسخة العام الحالي حققت نجاحا على المستوى الاقتصادي والدخل، بعدما حققت عوائد جيدة للأهلي والزمالك، كما أن هناك جزءًا ترويجيًا وتسويقيًا تحقق من استضافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعن تجاهل قناة "بي إن سبورتس"، القطرية لإذاعة السلام الوطني خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال إنه سيتم التحرك لمتابعة ذلك الملف واتخاذ إجراءات تخصه.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة الدولي الذي احتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا إنه انبهر بما شاهده من استعدادات لاستضافة البطولة فهو يرتقي لأن يستضيف كأس العالم، وأنه فخور بما وصلت إليه مصر من إنجازات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لا للتعصب دوري ابطال افريقيا الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نجم الأهلي السابق يقدم نصيحة للزمالك بشأن باتشيكو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ ساعة و 18 دقيقة

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الشركة الراعية للأهلي تزف خبر سعيد لجماهير الأحمر

منذ نصف ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 14 ساعة

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. تعليق مثير للباز على مبادرة "لا للتعصب" قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"

عاجل - وزير الشباب والرياضة: نهائي دوري الأبطال على ستاد القاهرة "كلام نهائي"

غدا.. برج القاهرة يضئ برسالة "مصر أولاً.. لا للتعصب"

وزير الشباب والرياضة يحسم الجدل بشأن حضور الجماهير نهائي إفريقيا

اليوم.. برج القاهرة يضئ برسالة "مصر أولاً.. لا للتعصب"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

12:44 ص

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

08:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»