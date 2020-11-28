كهربا يوجه رسالة للخطيب بعد الفوز ببطولة إفريقيا

أبدى محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري، سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر.

وقال كهربا عبر قناة الأهلي، اليوم السبت: "كنت خائفًا من الغياب عن نهائي دوري الأبطال بسبب إصابتي بفيروس كورونا، وكنت أتحدث مع أطباء عديدين للتعافي سريعًا من الإصابة، وهو ما تحقق في النهاية".

وأكد أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالنسبة له أسطورة حقيقية لكرة القدم، موضحًا أن الخطيب يستحق أن يعطيه العالم كله تحية خاصة لأنه أسطورة حقيقية.

وتابع: "الخطيب بمثابة والدي واستمع دائمًا لنصائحه، وهو قدوة بالنسبة لي وأتمنى السير على خطاه".

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي كان لديهم حالة من التركيز الشديد قبل لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووصلت لهم حالة التحفيز الجماهيري، مؤكداً أنه فخور بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتابع: "اللعب للأهلي أحد أحلامي التي تحققت بعد رحيلي وأنا ناشئ، وكنت أحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية ودائماً كنت أشاهد مباريات المونديال وأنا صغير وكنت أتمنى أن أخوض هذه التجربة".