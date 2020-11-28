تفاصيل إصابة طفلة في حادث انهيار بلكونة عقار في الدقهلية



وتم نقل الطفلة لمستشفي كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية بمعرفة ذويها لتلقي العلاج.



وعلي الفور أكد اللواء عمرو فكري رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر ان لجنة انتقلت علي الفور لمعاينة واقعة انهيار بلكونة بميت يعيش، وجاري المعاينة وتأمين المنطقة وفى حال خطورة الوضع سيتم الازاله فورا.

إنهارت بلكونة عقار مكون من ثلاث طوابق في قرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، ونتج عنها إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد انهيار جزئي لبلكونة بالدور الثالث والثاني في شارع رئيسي، ونتج عن الحادث اصاب طفلة "رولا صلاح" 9 سنوات تصادف مرورها وقت الإنهيار.