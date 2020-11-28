تفاصيل إصابة طفلة في حادث انهيار بلكونة عقار في الدقهلية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
إنهارت بلكونة عقار مكون من ثلاث طوابق في قرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، ونتج عنها إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد انهيار جزئي لبلكونة بالدور الثالث والثاني في شارع رئيسي، ونتج عن الحادث اصاب طفلة "رولا صلاح" 9 سنوات تصادف مرورها وقت الإنهيار.

وتم نقل الطفلة لمستشفي كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية بمعرفة ذويها لتلقي العلاج.

وعلي الفور أكد اللواء عمرو فكري رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر ان لجنة انتقلت علي الفور لمعاينة واقعة انهيار بلكونة بميت يعيش، وجاري المعاينة وتأمين المنطقة وفى حال خطورة الوضع سيتم الازاله فورا.

أخبار تهمك

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تخطيط الأهلي تجتمع مع موسيماني لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 8 دقيقة

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

كهربا يوجه رسالة للخطيب بعد الفوز ببطولة إفريقيا

منذ 37 دقيقة

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

08:17 م

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»